18 человек стали жертвами пожара на химзаводе в Индии

Пожар охватил предприятие по производству дезинфицирующих средств.

По меньшей мере 18 человек погибли и несколько пропали без вести при пожаре на химическом предприятии в промышленной зоне рядом с индийским городом Пуна, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Пожар охватил предприятие по производству дезинфицирующих средств. На момент возгорания на нем работали 37 человек, 20 из которых удалось эвакуировать. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание. В тушении огня задействовано восемь пожарных машин.

Опечален гибелью людей в результате пожара на фабрике в Пуне, штат Махараштра. Мои соболезнования семьям погибших, – заявил в соцсетях премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Он обещал выплатить родственникам умерших 200 тысяч рупий, а людям, получившим ранения, по 50 тысяч рупий.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!