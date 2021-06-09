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Перепись населения: как узнать интервьюера

Фото: Бюро национальной стат... 9 июня 2021, 10:21

Им выдадут специальные удостоверения.

Национальная перепись 2021 года пройдет в период с 1 сентября по 30 октября, сообщает zakon.kz.

Участие в ней можно будет принять как в режиме онлайн, так и традиционным способом.

В период посещения домохозяйств интервьюерам будут выданы специальные удостоверения и атрибутика Национальной переписи.

Удостоверение будет содержать: фотографию интервьюера, фамилию, имя, отчество, дату выдачи и срок действия удостоверения, а также подпись и печать территориального подразделения статистики. У всех интервьюеров также должны быть шарфы и портфели синего цвета с символикой переписи населения, - сказал официальный представитель Бюро национальной статистики Олжас Сайлаубекулы.

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