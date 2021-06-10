Религиозный таргетинг: как вовлекаются люди в различные учения и течения

Таргетированная реклама – новый инструмент религиозной пропаганды.

Религиозные деятели давно уже начали осваивать интернет, но сейчас, в эпоху пандемии, произошел полноценный скачок со стороны многих конфессий в формат онлайн богослужений, онлайн пожертвований и т.д. Вместе с тем, деструктивные религиозные организации тоже не отстают, активно переходят в онлайн. О современных трендах распространения религиозной идеологии и их особенностях посредством интернета рассказал магистр религиоведения Александр Антипин, сообщает zakon.kz.

- Во все времена различные потрясения выступали в роли катализаторов развития общества. Нынешние события не исключение. Еще несколько лет назад в интернете активно обсуждались электронные свечи в Ватикане и легитимность онлайн пожертвований и выплаты зяката через автоматы, а сегодня многие уже активно используют сервисы банкинга для религиозных благотворительных выплат.

Примечательно, в прошлом году Духовное управление мусульман Казахстана успело в сжатый срок организовать онлайн "Курбан Айт", запустить интернет платформу и обеспечить информационное сопровождение в сети при поддержке государственных органов в области религии – управлений по делам религий и центров изучения религий.

- Некоторые мои знакомые жалуются, что у них во время просмотра YouTube или серфинга Instagram выходит реклама на религиозную тематику, причем разных религий. Какая мотивация у людей, продвигающих такую рекламу?

- Для начала хочу отметить, что процесс распространения вероучения является естественной частью большинства религий. А в некоторых этому уделяется особенно важное значение. Так, в христианстве есть такое понятие как "евангелизация" – донесение "Благой Вести" об Иисусе Христе для тех, кто еще не знает об этом. В восточных религиях, родом из Индии, есть аналогичное понятие – "санкиртана", которая также связана с публичной раздачей литературы и проповедью.

Однако в рамках нашего законодательства этим можно заниматься лишь в специально отведенных местах, зарегистрированных официальными органами. Если по факту распространения экстремистских материалов, либо продажи религиозной литературы в интернете постоянно происходят судебные разбирательства, то по таргету я еще не видел ни одного прецедента.

- То есть, если ко мне на улице подойдут с листовками о религии или кто-то попытается навязать мне разговор о религии за пределами храма, то это уже незаконно?

- Совершенно верно. Зная о подобном ограничении, некоторые предполагаемые верующие начали использовать социальные сети как поле для распространения своего учения. Таргетированная или точечная реклама, уже показала свою эффективность как инструмент по продвижению продукции среди целевых групп: у девушек выходит реклама косметики, у мужчин – реклама футбольных матчей и прочее.

Сегодня мы имеем дело с новым направлением такой рекламы - религиозным таргетингом, целью которого является вовлечение людей в различные учения и течения. Целевыми группами у каждого течения могут выступать свои социальные группы и возрасты. Но самая крупная целевая группа – это молодежь с различными трудностями, в особенности те, которые уже имеют в подписках какие-либо околорелигиозные паблики.

- Какие ярко выраженные признаки у религиозного таргета, как его отличить?

- Самое интересное, что с первых кадров не всегда поймешь, что перед тобой именно религиозная реклама. А знаете, почему?

Разработчики религиозного контента для привлечения верующих уделяют большее внимание не столько пропаганде вероучения, сколько вопросам решения психологических и социальных проблем людей, тому, как удержать внимание. Во всяком случае, на первых порах. Контент построен так, чтобы зацепить человека за живое, и лишь в самом конце, либо фоном идет речь о религии. Здесь мы видим вторую целевую аудиторию – люди, испытывающие трудности, подписанные на сообщества поддержки пострадавших, различных анонимов и прочих страждущих.

- Например?

- Например, вы видите в Instagram ролик следующего содержания: плачущий мальчик, на которого кричит мать. В следующем кадре этот мальчик превращается во взрослого и уже сам кричит на своего плачущего ребенка – затрагиваются известные всем проблемы перехода семейных травм из поколения в поколение, знакомые сюжеты из детства и обиды, сожаления, близкие каждому.

Все это сопровождается качественно подобранным текстом и бархатным голосом. И лишь в самом конце, когда ролик уже успел убаюкать и расположить к себе зрителя, звучит фраза о том, что человеку способен помочь лишь Бог и его верные последователи, на чей сайт или аккаунт приводится ссылка в описании. Сами темы могут быть очень разнообразны, но все они касаются самого важного для людей.

Так, мне часто попадался вирусный ролик в поддержку тех, кто пережил смерть близких, и здесь также в финале были призывы о том, что человеку может помочь лишь Бог.

- Александр Юрьевич, можете привести название конкретного сайта или аккаунта?

- Да, думаю, некоторые с ними уже сталкивались. Это аккаунт инстаграм fellow.ask и сайт poiskboga.kz, где приводятся религиозные материалы на русском и казахском языках. Я уже неоднократно натыкался на рекламу этого сайта в самых неожиданных, на первый взгляд, местах.

- Что это за неожиданные места?

- Реклама-видео с призывом уверовать в Иисуса Христа и ссылкой на данный сайт вышла на YouTube канале, посвященном тематике изучения ислама. То есть в данном случае таргет был заточен на третью целевую группу, основных зрителей этого канала – представителей исламского вероисповедания и в особенности казахов, так как видеоролик был на казахском языке с соответствующими субтитрами.

- Связан ли этот сайт с какими-то местными религиозными объединениями?

- Каких-либо связей я не увидел. Тем более, местные религиозные объединения ознакомлены с законодательством страны и постоянно участвуют в совместных с государственными органами встречах.

Очевидным же для нас остается только одно: кому-то очень важно заниматься активной пропагандой своего вероучения среди казахстанцев и набирать соответствующее влияние. Так, в социальной сети Вконтакте ранее мне попадались таргеты российских христианских телеканалов, таких как ТБН. В Instagram встречались таргеты на семинары американских проповедников. И самым интересным, на мой взгляд, был религиозный таргет на тему прихода имама Махди, которым себя объявил украинский проповедник.

- Что бы вы могли посоветовать нашим пользователям для защиты себя от религиозного таргета?

- Быть внимательным и не переходить по любым сомнительным рекламным ссылкам, будь это реклама букмекерства, или религиозного таргета. Особенно нужно следить за своими детьми и в особенности за их социальными сетями, так как они могут попасть под влияние качественного контента, направленного на привлечение в ряды религиозных деструктивных течений.

В целом необходимо стараться дать альтернативу социальным сетям, чтобы они не могли оказывать сильного влияния на личность человека.

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