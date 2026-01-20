Когда отступят морозы в Алматы и области, рассказал синоптик

В Алматы и Алматинскую область 19 января пришли морозы. Самыми холодными днями стали суббота и воскресенье сразу после сильных осадков. Но, по словам синоптиков, к концу недели морозы отступят, а туманы и скользкие дороги будут какое-то время привычным погодным условием для алматинцев.

Zakon.kz обратился в Гидрометцентр, чтобы узнать: когда в южном мегаполисе ждать потепления и продолжится ли выпадение осадков.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, средние показатели температуры воздуха в указанный период станут выше, чем были до этого. Но снег будет по-прежнему радовать жителей города и его гостей.

"В ближайшие два дня в Алматы погода ожидается без осадков, в ночные и утренние часы возможен туман, на дорогах сохраняется гололедица. Температурный фон в эти дни немного повышается, ночью будет около 8-13, днем 0-5 мороза", – ответил синоптик.

Он пояснил, что в пятницу, 23 января, с выходом южного циклона в городе погода установится пасмурная.

"С прохождением атмосферных фронтов с вечера четверга на сутки пятницы пойдет снег, временами прогнозируется образование тумана и гололедных явлений. В выходные будет снова без осадков, а температура воздуха существенно не меняется: ночью будет в пределах -7-12, днем -2-7 мороза". Даулет Кисебаев

Также специалист предоставил прогноз погоды на ближайшие три дня.

В среду, 21 января, в Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью и утром будет наблюдаться туман. На дорогах высокая вероятность образования гололедицы. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -3-5°С.

В четверг, 22 января, сохранится переменная облачность, вечером возможен снег. Ветер северо-восточный 5-10, днем с порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -1-3°С.

В пятницу, 23 января, переменная облачность, временами будет идти снег. Ветер северо-восточный 5-10, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -3-5°С.

На прошлой неделе из-за мощного снегопада произошел коллапс. Рано утром 16 января 2026 года в Алматы началось выпадение снега, а столбик термометра стал опускаться. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится еще как минимум два дня. Но уже в первый день осадки внесли заметные коррективы в повседневную жизнь горожан.

Вечером трафик южной столицы парализовали пробки. Общественный транспорт не справлялся с обслуживанием населения, а улицы и дорожки из-за большого количества осадков стали препятствием для автолюбителей и пешеходов. На остановках образовалось столпотворение пассажиров, которые хотели поскорее добраться до дома, а цены на такси заметно выросли.

Накануне представители Гидрометцентра предупредили алматинцев и гостей города о том, что прогнозируются сильные осадки и мороз. Жителей Алматы призвали не парковать автомобили под деревьями из-за риска падения веток или деревьев, а также обрыва линий электропередачи, поэтому лучше искать безопасные парковочные места.