Адвокат Биртанова: Страну могут втянуть в международный скандал

Очередное продление домашнего ареста экс-министру Биртанову прокомментировал его адвокат.

Бывшему министру здравоохранения Казахстана Елжану Биртанову в очередной раз продлили домашний арест. С того момента, как стало известно о подозрениях в отношении экс-главы Минздрава, уже прошло восемь месяцев. Его адвокат Дмитрий Куряченко считает, что с каждым днем по данному делу вопросов становится все больше, сообщает zakon.kz. 21 апреля 2021 года суд разрешил Елжану Биртанову выходить из дома с 8:00 до 19:00 для "осуществления жизненно необходимых действий". Например, на работу. Но уже в мае прокурор попросил суд продлить домашний арест бывшему министру еще на месяц, а также запретить ему покидать пределы жилища, пользоваться средствами связи, общаться с другими людьми, кроме близких родственников.

Прокурор говорил, что подследственный якобы "нарушал установленные судом запреты на отправление корреспонденции, на общение с лицами, не являющимися членами семьи и адвокатами". Как можно работать и при этом не общаться с кем бы то ни было? - прокомментировал Дмитрий Куряченко.

По информации надзорного ведомства, именно из-за плохой интеграции платформы с информационными системами Минздрава органы здравоохранения слабо справлялись со своими задачами "в период пандемии". При этом, прокуратура утверждает, что в 2018 году Биртанов подписал приказ о пилотной эксплуатации системы в 17 медорганизациях страны, при этом якобы знал о ее неработоспособности. Адвокат экс-министра отметил, что доказательств этим заявлениям не было предоставлено, а в деле имеются доказательства обратного.

Известно, что Минздрав в 2015 году заключил контракт с хорватской фирмой Ericsson Nikola Tesla на поставку информационной платформы за 17,8 млн долларов. Ericsson Nikola Tesla – крупная всемирно-известная компания с устоявшейся репутацией.

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По факту международная компания втянута в громкий коррупционный скандал. Следствие, говоря о причастности Биртанова, привязывает еще и президента Компании Ericsson Nicola Tesla d..d. Гордану Ковачевич, говоря о том, что она вместе с Биртановым и Абишевым достоверно знала о неработоспособности Платформы... Никаких публичных заявлений от руководства Компании сделано еще не было. Однако, из ответа на адвокатский запрос следует: "… Надлежащее выполнение наших контрактных обязательств является фундаментом успеха нашего бизнеса. Обязательства по конфиденциальности являются частью контрактных обязательств и у нас нет другого выбора в такого рода ситуации". Мы готовы представить необходимые объяснения компетентному органу или судебным экспертам уполномоченным властями, если получим имеющий силу запрос… Также хотели бы отметить, что не предоставление подтверждения ни в коем случае не означает признание нами невыполнения обязательств по контракту. И хотим заверить вас, что компания Ericsson Nicola Tesla является компанией с высокой репутацией и многими успешно реализованными сложными проектами. Компания соблюдает высокие стандарты транспарентности и соблюдения их во всех странах, в которых мы ведем бизнес. Корпоративное управление и процессы контроля в Компании чрезвычайно сильны. Любые неэтичные действия в отношении министра, вице-министра и другого сотрудника Министерства здравоохранения со стороны руководства Компании или специалистов, просто невозможны, - отметил Куряченко.

Между тем в мае 2021 года представитель Генпрокуратуры Толеген Жараспаев сообщил, что "расследованием установлено, Елжан Биртанов 24 ноября 2020 года направил письмо в адрес посла Швеции в Казахстане и в компанию Ericsson, Ericsson Nikola Tesla". По словам Жараспаева, в письме содержалась информация об обстоятельствах привлечения экс-министра к уголовной ответственности и просьба в получении копий документов, подтверждающих выполнение работ поставщиком. Адвокат Биртанова Нурлан Бейсекеев, в свою очередь, уточнил, что письмо было направлено не экс-министром, а его адвокатом Дмитрием Куряченко.

Адвокат пояснил, что Ericsson Nikola Tesla заключала договоры не только с казахстанским Минздравом. Среди ее заказчиков есть и правительства Армении, Беларуси, Хорватии.

В феврале этого года представитель Генеральной прокуратуры сообщил суду, что следствием получен ответ из Армении, в котором говорится, что компания Ericsson Nicola Tesla никаких информационных систем для нужд здравоохранения страны не поставляла. Только почему-то сам документ в суд представлен не был. Более того, если зайти на сайт ЗАО "Национальный оператор электронного здравоохранения Армении", то можно найти информацию о том, что "программное обеспечение действующей в Армении системы здравоохранения разработано ведущей мировой технологической компанией "Ericsson Nicola Tesla". А на сайте компании указано: "…Ericsson Nicola Tesla успешно завершила проект Интеграционная-информационная система здравоохранения Армении. Впервые прошли весь проектный цикл Всемирного банка в области здравоохранения. Мы сделали технологический прогресс в отношении решения Ericsson Healthcare Exchange, – рассказал Дмитрий Куряченко.

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Суд оштрафовал Минздрав по делу экс-министра Биртанова По словам адвоката, в ходатайствах от 30 апреля и 28 мая 2021 года руководитель следственно-оперативной группы сообщил суду, что Биртанов, его заместитель Абишев и президент компании Ericsson Nicola Tesla Ковачевич, достоверно зная, что платформа неработоспособна, 25 и 26 октября 2018 года на выставке Digital Health Astana в столичном Дворце Независимости "торжественно имитировали работу Электронного Паспорта здоровья компонента Платформы, который до настоящего времени не внедрен".

Получается, что глава крупной иностранной компании тоже "в доле"? Не окажется ли Казахстан втянутым в международный скандал после таких заявлений? И какой вред имиджу и авторитету Казахстана несут такие заявления, и кто будет возмещать убытки - спросил адвокат Куряченко.

В конце мая состоялась официальная встреча министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя и его белорусского коллеги Дмитрия Пелевича.

У нас есть два стратегических соглашения по взаимодействию в целом систем здравоохранения, и отдельно по развитию IT-сферы здравоохранения (в этом отношении Казахстан идет несколько впереди), - заявил тогда глава Минздрава Беларуси.

Ранее, осенью 2020 года, Минздрав Беларуси, "основываясь на успешном опыте Казахстана по внедрению Платформы, также заключил соглашение с Ericsson Nicola Tesla на сумму 57,4 млн долларов по внедрению "Центральной программной Платформы для централизованной системы электронного здравоохранения в Республике Беларусь".

Как так получилось, что "неработающая" платформа, как и вся IT-сфера здравоохранения Казахстана не просто эффективна, но еще и вдохновляет правительства других стран на реформы по цифровизации? Следствие по делу Елжана Биртанова продлено до 1 августа. На данный момент заявления Генпрокуратуры не выстраиваются в логическую цепочку. При этом информация предоставляется президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Остается только надеяться, что вся она – достоверна и объективна - подчеркнул адвокат Дмитрий Куряченко.

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3 ноября 2020 года в Комитете по финансовому мониторингу сообщили о задержании Биртанова. Отмечалось, что экс-министра подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

В суд Нур-Султана за него стали поступать поручительства от известных врачей и общественных деятелей. И 7 ноября его отпустили под домашний арест.

Елжан Биртанов был освобожден от должности министра здравоохранения 25 июня 2020 года. Он сам подал заявление об отставке в связи с осложнившейся пневмонией и необходимостью лечения.

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