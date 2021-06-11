В Талдыкоргане прошла фотовыставка, посвященная 30-летию независимости РК

Организатором мероприятия выступило областное управление культуры.

В Талдыкоргане в выставочном комплексе прошла фотовыставка, посвященная 30-летию независимости Казахстана и 20-летию областного центра. В экспозиции представлены 300 снимков из архивов Жениса Ыскабая, Шукира Шахая и других местных фотографов.

В мероприятии участвовал аким Алматинской области Амандык Баталов.

В своей поздравительной речи он подчеркнул, что год 30-летия независимости страны для региона ознаменован еще одной круглой датой: 20-летием Талдыкоргана.

За годы независимости Казахстан под руководством Нурсултана Назарбаева добился беспрецедентных исторических успехов, и Алматинская область динамично развивается, внося свою существенную лепту в социально-экономическое развитие республики. В сегодняшней выставке можно увидеть, как наша страна и областной центр изменился. Все эти фотографии передают историю нашей страны. Верю, 20-летние успехи – это только начало. Талдыкорган ждут еще большие достижения и продуктивные изменения. Для этого у нас есть все возможности, а яркий ориентир – это масштабные свершения за 30 лет независимости и наша молодая столица, на которую равняются все города страны, - отметил он.

На выставке талдыкорганцы и гости города смогли ознакомиться с достижениями Казахстана за годы Независимости и преображение Талдыкоргана со дня выхода указа Елбасы о передислокации областного центра из Алматы в Талдыкорган.

Отметим, Шукир Шахай последние годы, начиная с 2002 года является личным фотографом премьер-министра РК. Работал при восьми премьер-министрах. Начал свой трудовой путь в газете Социалистық Қазақстан (ныне Егемен Қазақстан) в 1990 году. На нынешнюю выставку, посвященную 30-летию независимости РК и 20-летию переноса областного центра в Талдыкорган фотограф отобрал 100 своих лучших фотографий. Часть из них посвящена становлению Жетысуского края, известным людям области, таким как Нургиса Тлендиев. К слову с Нургисой Атабаеивичем Шукир ага был знаком лично.

По словам организатора выставки Жениса Ыскабая, цель мероприятия показать молодежи историю страны и города, и воспитание у молодого поколения чувства патриотизма.

Как говорят лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Именно поэтому мы организовали эту фотовыставку. Мы хотели показать работу, проводимую в нашей стране и областном центре посредством фотографии. Сравнить как было до, и как сейчас. Через архивные фотографии мы показали каким был Талдыкорган и столица Казахстана Нур-Султан, - сказал Женис Ыскабай.

Напомним, организатором мероприятия выступило областное управление культуры.

В ходе мероприятия была презентован фотоальбом члена Союза журналистов Казахстана, участника фотоклуба "Азия-Казахстан" Жениса Ыскабая. Также благодарственными письмами акима Алматинской области награждены фотографы, участвовавшие в выставке.

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