Евро-2020: ничьей завершился матч между Уэльсом и Швейцарией

Счет 1:1.

Во втором поединке чемпионата Европы встретились сборные Уэльса и Швейцарии, сообщает zakon.kz.

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Второй игровой день групповой стадии Евро-2020 открыл матч между представителями Группы А - сборные Уэльса и Швейцарии. Встреча проходила на Бакинском олимпийском стадионе в Баку.

Первый тайм запомнился тремя моментами швейцарца Хариса Сеферовича, из которых он ни один не реализовал. Валлийцы один раз опасно ударили головой. Преимуществом владели швейцарцы, но играли обе команды осторожно и с оглядкой на свои ворота.

Во втором тайме на 49-ой минуте Брил Эмболо забил головой. 1:0 в пользу Швейцарии.

Наконец на 74-ой минуте 15-минутный отрезок преимущества воплотился в гол валлийца Киффера Мура. И снова головой... 1:1.

После завершения основного времени главный арбитр добавил пять минут. Швейцарцы были ближе к победе, имели больше опасных моментов, но так и не смогли одержать победу. Свисток. Счет 1:1.

На этом матчи первого тура в Группе А завершены. С тремя очками в группе лидирует Италия, которая накануне "разгромила" сборную Турции со счетом 3:0. Второе-третье места делят Швейцария и Уэльс (по одному очку), а Турция замыкает квартет.

В воскресенье, 13 июня, на Евро-2020 состоятся две игры: Англия – Хорватия (группа D) и Австрия – Северная Македония (группа С). Ночью 14 июня состоится матч Нидерланды – Украина (группа С).

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