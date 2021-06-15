В Алматы Mazda с беременной женщиной залетела в овраг и перевернулась

По словам сотрудников полиции, мужчина уснул за рулем.

Ночью 15 июня в Алматы на перекрестке улиц Майлина и Бухтарминская произошло ДТП, сообщает zakon.kz.

Автомобиль Mazda 626 двигался по улице Майлина в сторону аэропорта. Проехав перекресток, водитель пропустил затяжной поворот перед мостом.

Автомобиль заехал на тротуар, снес на своем пути мачту дорожного освещения, после чего ударился о другой дорожный знак и скатился в овраг к руслу Малой Алматинки. По пути к реке машина опрокинулась на крышу.

В автомобиле ехала семья: муж, беременная жена и двое детей.

Беременную женщину и детей госпитализировали в ближайшую больницу.

Мужчине была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия.

По словам сотрудников полиции, мужчина уснул за рулем.

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