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Толпа ночных беспредельщиков попала на видео в Кызылординской области

Фото: clodoserver.ru 16 июня 2021, 13:56

Проводится проверка.

Жители села Жанакорган в Кызылординской области устроили погром, сообщает zakon.kz.

Видео ночного беспредела появилось в Instagram.

В ДП области уточнили, что это произошло ночью 15 июня.

Неизвестные бросили камень и повредили автомобиль, припаркованный на автостоянке. Кроме того, материальный ущерб нанесен и магазину, расположенному в здании рядом с парковкой. В результате проведенных оперативных мероприятий установлен и доставлен в полицию подозреваемый житель района, - отметили в ведомстве.

В районный отдел полиции доставлены 10 граждан.

Проводится проверка. Никто не обращался за медицинской помощью. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, - добавили в полиции.

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