Несовершеннолетний упал с лошади и скончался в Павлодарской области

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Назначена судебно-медицинская экспертиза.
В Павлодарской области несовершеннолетний скончался после падения с лошади, сообщает zakon.kz.
Сообщение о том, что в одной из больниц города скончался несовершеннолетний, поступило в полицию Павлодара 16 июня в 02.15.
Полицией установлено, что 15 июня в 12.30 в селе Балтасап Актогайского района Павлодарской области несовершеннолетний упал с лошади. Имеются очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. пресс-служба ДП Павлодарской области
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