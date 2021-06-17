Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020

Первые голы оказались в воротах Македонии на 29-й и 34-й минуте.

Сборная Украины победила Северную Македонию (2:1) и одержала первую победу на Евро-2020, передает zakon.kz.

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Первые голы оказались в воротах Македонии на 29-й и 34-й минуте. Забили их, как и в игре с Нидерландами, Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Во втором тайме Северная Македония буквально забрала преимущество. Гол удалось забить украинцам на 57-й минуте. Отличился Эзгьян Алиоски. В ворота противников ему удалось попасть мячом после 11-метрового, который сам же и не забил.

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