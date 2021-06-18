В Алматы задержали организатора серии мошенничеств

24-летний житель Караганды совершал преступления, будучи в Алматы.

Полиция Алматы задержала организатора серии мошенничеств через приложение AnyDesk, сообщает zakon.kz.

24-летний житель Караганды совершал преступления, находясь в Алматы.

Одна из жертв злоумышленника попалась в преступные сети в середине мая этого года. Неизвестный в разговоре по телефону заявил, что действует от имени банка, и уведомил девушку о подозрительных транзакциях с ее карточным счетом. В целях безопасности мужчина предложил жертве скачать на мобильный телефон приложение AnyDesk, с помощью чего он получил доступ к смартфону и, соответственно, к приложению мобильного банкинга, посредством которого провел незаконные переводы на подставные счета. В результате этой преступной схемы девушка лишилась 900 тыс. тенге. По ее заявлению начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 2 УК РК. заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов

Установлено, что подставные счета мошенник оформлял на малознакомых или вовсе незнакомых людей, которые соглашались на его условия за определенное денежное вознаграждение. Примечательно, что владельцы этих счетов тоже проживают в Караганде.

Сотрудники криминальной полиции при содействии коллег из ОП при УП Турксибского района задержали организатора мошеннической схемы. Он водворен в ИВС ДП, ведется следствие. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления потерпевших лиц. По всем изъятым банковским и sim-картам будут проведены проверки. Рустам Абдрахманов

Читайте также: Алматинцев предупредили о новом способе мошенничества

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!