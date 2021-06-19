В столице состоялся первый концерт в рамках "Астана кештері"

Фестиваль проходит в рамках празднования Дня столицы под девизом "MuzVac - лучшая музыкальная вакцина!".

В Нур-Султане состоялся первый концерт в рамках юбилейного Х Международного фестиваля искусств "Астана кештері", сообщает zakon.kz.

Пережив ограничения, связанные с COVID-19, Международный фестиваль искусств "Астана кештері" вернулся на сценические площадки столицы. В этом году фестиваль отмечает свой 10-летний юбилей и проходит в рамках празднования Дня столицы под девизом "MuzVac - лучшая музыкальная вакцина!". Концерты фестиваля "Астана кештері" будут радовать столичную публику целых три три дня - с 18 по 20 июня. Главные гости концертов – настоящие герои современности: медики, которые весь период пандемии стойко сражались на передовой борьбы с коронавирусом. пресс-служба фестиваля

Первый концерт в рамках фестиваля искусств состоялся в камерном зале "Астана Опера". Концерт под названием "Мигрирующие звуки" представили известные музыканты из Италии Филомена де Паскуале (флейта) и Джорджо Альбиани (гитара). Гармоничный дуэт артистов, который называется "Контрапункт", восхитил публику высоким мастерством исполнения и профессионализмом. Музыканты дуэта "Контрапункт" исполнили произведения композиторов Аргентины, Бразилии, Испании, Франции, Италии. Необыкновенное сочетание флейты и гитары прибавило замечательной музыке зарубежных авторов особую выразительность, шарм и экспрессию.

По словам музыкантов, сегодняшнее выступление на концерте в честь медработников стало особенным для них.

Со стороны организаторов это просто замечательный жест по отношению к медикам, который по-настоящему раскрывает благую цель фестиваля. Потому что здоровье – это самое главное для человека. Для того чтобы заниматься музыкой или любым другим делом, в первую очередь, необходимо здоровье. А на его страже стоят медицинские работники. Медиков и музыкантов объединяет одна общая высшая цель – это лечить и исцелять людей. Ведь не зря в медицине появилась новое направление под названием "Музыкальная терапия", так как доказано, что музыка благотворно влияет на здоровье и духовное сознание людей. Пандемия помогла нам переосмыслить все ценности жизни и теперь даже музыку мы слушаем по-другому. Это продемонстрировала сегодня и наша публика на концерте. Музыка, преодолевая все границы, в этот прекрасный вечер связала нас со зрителями. Джорджо Альбиани

В этот вечер прекрасные композиции, прозвучавшие в честь медицинских работников в исполнении лучших музыкантов Италии, дала им возможность перезагрузиться и отдохнуть от трудовых будней. После концерта медики выразили искреннюю благодарность организаторам фестиваля, которыми являются гуманитарный фонд "Дегдар", акимат Нур-Султана и компания JTI.

Как отметили организаторы "Астана кештері", фестиваль продлится еще два дня.

19 июня в камерном зале "Астана Опера" пройдет концерт пианиста Георгия Мундрова (Германия). Главное событие фестиваля – концерт "MuzVac - лучшая музыкальная вакцина!" состоится 20 июня в ЦКЗ "Қазақстан". На концерте выступят именитые казахстанские артисты и творческие коллективы, а также звезды искусства из Италии и Швеции. Эти концерты также посетят работники медицинских учреждений и больниц Нур-Султана. На концерте будут соблюдены все меры предосторожности. Вход зрителей в концертный зал будет осуществляться через систему Ashyq. пресс-служба фестиваля

Фестиваль искусств "Астана кештері" родился благодаря инициативе Дариги Назарбаевой, в знак любви к нашей молодой столице. Фестиваль стал уже доброй традицией в культурной жизни страны благодаря уникальной концепции, объединяющей самые разнообразные жанры музыкального искусства. Проект безвозмездно дарит зрителям встречи с выдающимися исполнителями классической, народной, эстрадной музыки из Казахстана и разных стран мира.

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