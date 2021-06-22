ДТП с перевертышем произошло в Алматы

Водитель самосвала сильных травм не получил, и ему не потребовалась медпомощь.

В Алматы произошло ДТП с перевертышем, передает корреспондент zakon.kz.

Китайский самосвал Howo, груженный землей с огромными валунами, двигался по ВОАД в северном направлении, свернул на ул. Сагадата Нурмагамбетова и ехал по крутому спуску, после которого завернул на резкий разворот.

По словам водителя самосвала, он впервые поднимался в горы по ул. Сагадата Нурмагамбетова и не знал, что там крутой разворот. При маневре он резко вильнул рулем, потому что навстречу ехало авто, и не вписался в поворот. В результате водитель самосвала потерял управление и транспортное средство опрокинулось на бок. В итоге валуны полетели в автомобиль, столкновения с которым хотел избежать водитель самосвала, и повредили его.

В результате ДТП никто не пострадал. Водитель самосвала сильных травм не получил, и ему не потребовалась медпомощь.

По словам местных жителей, это не первый случай такой аварии. Ранее семь или восемь раз транспортные средства либо опрокидывались, либо вылетали с дороги. По их словам, в прошлом году на этом же участке опрокинулась бетономешалка - ее цистерна с бетоном до сих пор лежит в русле речки. Рядом с этой цистерной уже построили мостик.

На этом крутом повороте нет никаких знаков, которые предупреждали бы водителей.

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