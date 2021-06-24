Сухая ветка рухнула на дорогу в Алматы - пострадали 5 машин

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По счастливой случайности не задело никого из людей.
Инцидент с сухой веткой произошел в Алматы, сообщает корреспондент zakon.kz.
Упавшая ветка накрыла четыре автомобиля, стоявших на парковке на улице Маметовой недалеко от улицы Желтоксан. Кроме того, она задела и стоявший в пробке на проезжей части автомобиль Mercedes.
Машине пробило переднее и заднее стекло.
Владельцы вызвали сотрудников ЧС и участкового. Был составлен протокол.
По счастливой случайности никто не пострадал.
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