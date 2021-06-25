Три человека погибли при крушении вертолета под Петербургом

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Власти Ленобласти подтвердили информацию о крушении. Местные жители не пострадали.
Вертолет Ми-8 рухнул под Петербургом. Три человека погибли, сообщает zakon.kz.
Вертолет выполнял тренировочный полет без вооружения, передает ТАСС.
Власти Ленобласти подтвердили информацию о крушении. Местные жители не пострадали.
Сейчас к району предполагаемого падения у деревни Корпинкюля Гатчинского района стягиваются силы спасателей, выясняются все обстоятельства случившегося.
Обстоятельства происшествия уточняются
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