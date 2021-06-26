Сборная Дании одержала победу над футболистами Уэльса на "Euro-2020"

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу Дании.

В первом матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 в Амстердаме сыграли сборные Уэльса и Дании, сообщает zakon.kz.

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На 28 минуте счет открыл датский нападающий Каспер Дольберг. Однако после судья остановил игру. Видеоассистент рефери проверил правильно ли был забит гол и по итогу принял решение засчитать его.

Буквально через 10 минут футболист Уэльса Коннор Робертс, пытаясь догнать уходящий мяч, получил травму и покинул поле.

На 40 минуте Киффер Мур в верховой борьбе за мяч заехал датчанину Симону Кьеру по лицу, за что получил желтую карточку.

Очередной острый момент датчане организовали соперникам. Мартин Брейтуэйт в контратаке убежал по правому флангу, легко ушел от Родона и прострелил в штрафную. Уильямс неудачно выбил мяч на Дольберга, который без помех расстрелял ворота валлийцев. Второй гол в воротах сборной Уэльса засчитан на 48 минуте.

Вторая желтая карточка пришлась на 80-ую минуту. Нападающий Дании Андреас Корнелиус ускорился по центру, дошел до штрафной и получил по ногам от Дэвида Брукса.

Третий гол забил датчанин Йоаким Мехле. Он сделал шикарный заброс в штрафную, мяч принял Мехле, на замахе убрал Дэвиса и пробил в ближний верхний угол - без шансов для Уорда.

Окончательный приговор сборной Уэльса вынес четвертым забитым голом Мартин Брейтуэйт. Корнелиус мягко скинул мяч в штрафную, Брейтуэйт принял и аккуратно пробил в дальний нижний угол. Уорд не дотянулся.

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу Дании.

Ночью 27 июня состоится матч Италия-Австралия.

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