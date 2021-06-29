Для Казахстана особое значение имеет ситуация в Центральной Азии – эксперт

Важно, чтобы предпринимаемые государством меры реально обеспечивали безопасность граждан, общества и государства.

Казахстан одним из первых обновил Стратегию национальной безопасности до 2025 года. Какие концептуально обновленные подходы к защите национальных интересов страны содержит данный документ, рассказывает в интервью zakon.kz вице-президент Центра военно-стратегических исследований Рафик Таиров.

- Рафик Анварович, сравнительно недавно вышел указ главы государства о Стратегии национальной безопасности. Скажите, пожалуйста, для чего нам нужен такой документ?

- В связи с обострением старых и появлением новых вызовов и угроз многие страны мира оперативно пересматривают национальные стратегии безопасности. Этим озабочены как глобальные и региональные державы, так и страны с развивающимися рынками.

Казахстан одним из первых обновил Стратегию национальной безопасности до 2025 года. Стратегия национальной безопасности, рассмотренная и одобренная на заседании Совета безопасности под председательством Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева, содержит концептуально обновленные подходы к защите национальных интересов страны.

Новая Стратегия национальной безопасности взаимоувязана со Стратегией развития страны. Логично, что одно без другого невозможно. Как известно, Стратегия развития страны до 2025 года базируется на новой системе госпланирования, внедряемой по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. В соответствии с этой системой создаются необходимые условия для проведения институциональных реформ. Теперь общенациональные приоритеты закрепляют ключевые направления видения развития страны.

- Какие, например?

- Количество общенациональных приоритетов ограничено до 10. Как вы знаете, общенациональные приоритеты представляют собой десять конкретных задач по трем ключевым направлениям: благополучие граждан, качество институтов и построение сильной экономики.

Далее. Бюджетные лимиты выделяются по приоритетам, а не по госорганам. Все общенациональные приоритеты и перечень национальных проектов утверждаются Президентом. Внедряется полный цикл проектного управления. Финансирование направляется на реализацию национальных проектов.

В рамках повышения эффективности управления Президент Казахстана объявил о сокращении госаппарата на 25%.

По направлению, касающемуся благополучия казахстанцев, установлены целевые показатели: рост реальных денежных доходов населения - не менее, чем на 27% от уровня 2019 года; увеличение до 27% доли доходов 40% наименее обеспеченного населения в общих доходах.

Ранее Президент утвердил Общенациональный план развития и подписал Указ "Об общенациональных приоритетах Республики Казахстан до 2025 года", который является новым инструментом системы государственного планирования.

- Как повлияла новая Стратегия национальной безопасности на Стратегию развития страны?

- С принятием новой Стратегии национальной безопасности Стратегия развития страны приобрела более системный и завершенный вид. Новая Стратегия национальной безопасности базируется на анализе современных вызовов и угроз, как на внутреннем, так и на внешнем контуре.

В ней указаны ключевые направления по противодействию современным вызовам и угрозам: коронавирус и, в целом, угрозы биологической безопасности, а также угрозы, связанные со стремительными технологическими изменениями, с трансформацией финансово-экономической сферы и с эскалацией напряженности на глобальном и региональном уровнях.

Для противодействия этим вызовам и угрозам в Стратегии определены приоритеты в сфере обеспечения безопасности. Это безопасность граждан, общества и государства, экономическая, продовольственная, экологическая, информационная безопасность, стабильность финансовой системы, безопасность транспортно-транзитной сферы, обеспечение обороноспособности страны и военная безопасность.

Стратегия предусматривает создание плана действий по управлению рисками национальной безопасности, которые будут являться составной частью национальных проектов и других документов системы госпланирования.

- А что является гарантией реализации плана действий?

- Гарантией реализации плана действий является формируемая сейчас единая система индикаторов на основе передовых методов управления стратегическими рисками.

Очень важно, чтобы предпринимаемые государством меры реально обеспечивали безопасность граждан, общества и государства.

Следует отметить, что для обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях в период пандемии коронавируса было принято решение о создании отдельного государственного органа – Министерства по чрезвычайным ситуациям на базе Комитета по чрезвычайным ситуациям, который до этого входил в Министерство внутренних дел. Это позволило создать единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ее интеграции с аналогичными зарубежными системами.

Обеспечение обороноспособности страны входит в число традиционных направлений национальной безопасности. Вместе с тем, ее содержание претерпело серьезные изменения, отражая новые региональные и глобальные вызовы, в том числе гибридные и ассиметричные.

- Какие факторы, на ваш взгляд, оказывают негативное воздействие на состояние военной безопасности Казахстана?

- Мир становится все более опасным. Негативное воздействие на состояние военной безопасности Казахстана оказывают региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников.

Похоже, что эта тенденция будет только усиливаться, так как население планеты растет, а ресурсов не становится больше. Пандемия спровоцировала экономический кризис. Для благополучных стран финансовые проблемы и связанное с ним обеднение населения не несет ничего хорошего, но вот бедные государства третьего мира подвергаются настоящему испытанию на прочность.

В мире десятки потенциальных или уже идущих вооруженных конфликтов. На постсоветском пространстве сохраняется высокая вероятность обострения или возникновения вооруженных конфликтов на Донбассе, в Нагорном Карабахе, в Приднестровье и Беларуси.

Но для Казахстана особое значение имеет ситуация в Центральной Азии.

Одним из условий обеспечения национальной безопасности является надежная защита и охрана государственной границы Республики Казахстан.

- Какие угрозы в пограничной сфере являются особенно опасными?

- На наш взгляд, основными угрозами в пограничной сфере являются наличие и возможная эскалация вооруженных конфликтов вблизи государственной границы. Прежде всего это касается деятельности международных террористических и экстремистских организаций, каналов незаконной миграции.

Вывод американских войск из Афганистана не сулит ничего хорошего для стабильности в регионе. Велика вероятность возобновления гражданской войны. Талибы уже ведут бои на границе с Таджикистаном, регион ждет наплыв беженцев.

Так, неделю назад в ходе ведения боевых действий с "Талибаном" свыше 130 военнослужащих правительственных войск Афганистана были выдавлены на территорию Таджикистана. Аналогичная ситуация произошла 23 июня в районе уезда Шортепа на афганско-узбекской границе.

Вызывают серьезные опасения внутрирегиональные приграничные конфликты между отдельными сопредельными государствами стран Центральной Азии по вопросу водных ресурсов, которые создают простор для внешнего вмешательства.

Казахстан должен быть готов к различным вариантам развития событий, особенно, если что-то из деклараций движения "Талибан" будет реализовано на практике.

- Рафик Анварович, какие, по-вашему, вооруженные конфликты наиболее вероятны для Казахстана?

- Согласно военной доктрине, для Казахстана наиболее вероятными являются вооруженные конфликты средней и низкой интенсивности, которые предъявляют определенные требования как к качеству боевой силы, так и к техническому оснащению армии.

Необходимо учитывать тенденции и тренды ведущих армий мира, ускоренными темпами переходящих к оснащению всех родов войск роботизированными комплексами военного назначения, в первую очередь, беспилотными летательными аппаратами.

Примером массового применения БПЛА и высокоточного оружия стал азербайджано-армянский вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. Этот вооруженный конфликт показывает необходимость наращивания и совершенствования флота боевых БПЛА, а также средств борьбы с ними.

Одной из ключевых задач укрепления национальной обороны в среднесрочной перспективе является переход к качественно новому облику Вооруженных сил Республики Казахстан. До недавнего времени военной наукой исследовались вопросы применения Вооруженных сил в традиционных сферах ведения военных действий - суша, воздух и море. Сегодня к ним добавились новые сферы - космос и информационное пространство.

Анализ проводимых опытно-конструкторских работ в ведущих армиях мира показывает, что военный искусственный интеллект стал приоритетом во всех инновационных военных разработках, так как повышает в десятки раз скорость принятия решения в боевых условиях, точность и эффективность применения оружия.

Мы становимся очевидцами, когда решающую роль играют цифровые технологии и роботизированные комплексы военного назначения - все это должно быть в повестке развития и нашей отечественной военной науки.

Надеюсь, новая Стратегия придаст импульс дальнейшему развитию национальной экономики, в том числе оборонному сектору для производства и оснащения армии новейшими образцами вооружения и военной техники, что невозможно без развития прикладной современной военной науки.

Торгын Нурсеитова

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