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Топливозаправщик загорелся на трассе в Акмолинской области

Фото: пресс-служба ДЧС РК 2 июля 2021, 20:16

В ДЧС сообщили, что информация о пострадавших не поступала. Причина пожара устанавливается.

Пожар произошел в поселке Жибек Жолы, передает zakon.kz.

Тушить топливозаправщик пришлось огнеборцам двух регионов - из Нур-Султана и Акмолинской области.

На место пожара прибыли 17 человек и три пожарные автоцистерны.

Трассу пришлось перекрыть сотрудникам ДП.

Оперативными действиями пожарных в 19:21 пожар локализован, угроза взрыва ликвидирована. Информация о пострадавших не поступала. Причина пожара устанавливается. пресс-служба ДЧС РК

В 19:41 пожар был ликвидирован.

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