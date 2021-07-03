Несовершеннолетнего официанта ударили ножом в Алматинской области

Пострадавший прооперирован.

В Алматинской области произошел несчастный случай - несовершеннолетний официант получил ножевое ранение, сообщает zakon.kz.

Об этом стало известно в одном из пабликов в Instagram.

Автор утверждает, что 30 июня группа лиц напала на официанта.

Пострадавший был избит и получил три ножевых ранения. Потерпевший был экстренно госпитализирован, где его прооперировали и удалили селезенку, - отмечено в сообщении.

В областной полиции отметили, что начато досудебное расследование.

В зоне отдыха, расположенной на 31 км автодороги "Алматы-Жандосова", произошла драка, в ходе которой несовершеннолетний 2004 года рождения получил проникающее колото-резаное ранение в область брюшной полости. В результате он был доставлен в реанимационное отделение ЦРБ Каскелена, - говорится в сообщении.

Позднее был задержан 30-летний местный житель, которого водворили в ИВС.

В настоящее время проводятся следственные действия в целях обеспечения полноты, объективности и всестороннего расследования дела, - добавили в ведомстве.

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