Центр психического здоровья "заминировал" пьяный павлодарец

На место происшествия были направлены все силы экстренного реагирования.

Сообщение о заложенной бомбе поступило в полицию Павлодара 2 июля в 10:50, сообщает zakon.kz.

По словам звонившего, взрывной устройство находилось в здании Павлодарского областного центра психического здоровья.

На место происшествия были направлены все силы экстренного реагирования.

При осмотре учреждения саперами взрывное устройство не обнаружено. Эвакуация не проводилась. первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров

В полиции отметили, в результате проведенных мероприятий, оперативными службами установлен 35-летний павлодарец. Ранее он поссорился с сотрудником ПОЦПЗ. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, заведомо ложно сообщил о взрывном устройстве.

Начато досудебное расследование по статье 273 УК РК. пресс-служба МВД РК

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