Голливудский проект: В основу фильма легли откровения Елбасы

В столице встречали создателей фильма "Qazaq: история золотого человека".

Кино о государстве и человеке. В столице прошел предпоказ новой картины о становлении Независимого Казахстана через судьбу Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева, сообщает zakon.kz.

В основу фильма легло интервью Елбасы с оскароносным американским режиссером Оливером Стоуном, передает Первый канал "Евразия".

В столице встречали создателей фильма "Qazaq: история золотого человека".

Оливер Стоун изучал многие страны Центральной Азии, входившие в состав Советского Союза. И неспроста для очередного проекта выбрали Казахстан. Дело даже не в богатстве недр или географическом расположении страны, а в людях, которые его населяют. Одним из таких выдающихся личностей является Елбасы. государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев

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Один из авторов фильма - знаменитый Оливер Стоун, обладатель трех статуэток "Оскар". Стоит отметить, что это не первый его такого рода проект. Американский режиссер, продюсер и сценарист брал интервью у многих президентов. Но в данном случае он выступает продюсером. Именно на его интервью с Нурсултаном Назарбаевым основан фильм.

Нам было очень весело. У него прекрасное чувство юмора. Он мне очень понравился. Надеюсь, что я ему тоже понравился. Он знает многих людей, он прожил долгую жизнь. Я с удовольствием провел бы с ним любой вечер. кинорежиссер, продюсер, сценарист Оливер Стоун

Документальный фильм состоит из восьми частей, каждая из которых рассказывает об основных этапах становления казахстанской независимости. Самое главное в нем - увлекательная беседа двух интересных людей.

Задавать вопросы - это его профессиональное умение. Если ты хочешь получить интересные ответы, надо уметь задавать абсолютно любые вопросы. И у нас не было никаких ограничений. режиссер фильма "Qazaq: история золотого человека" Игорь Лопатенок

После брифинга состоялся предпремьерный показ двухчасовой версии фильма. Именно ее представят на различных кинофестивалях и в зарубежных кинотеатрах. Создатели картины выразили благодарность музыкантам Симфонического оркестра "Астана Опера" под руководством известного композитора Карло Силиотто, которые записали прекрасный саундтрэк.

С огромной болью я смотрела кадры Семипалатинского полигона. Моменты взрывов. Мы должны благодарить Всевышнего, нашу страну, наш народ и радоваться, что сейчас это все в прошлом истории. Мы живем в независимой, мирной стране. министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова

Как признался сам режиссер, восьмисерийная версия картины не менее интересна, она глубже. Теперь ее осталось оценить зрителю.

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