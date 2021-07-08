Трагедия произошла на территории производственной организации, когда водитель Mitsubishi Canter резко разворачивался.

Женщина погибла в Алматы под колесами грузовика, сообщает корреспондент zakon.kz.

Трагедия произошла на территории производственной организации на улице Рыскулова.

Со слов сотрудника организации, водитель Mitsubishi Canter резко разворачивался и, по всей видимости, не заметил женщину. Автомобиль сбил сотрудницу при маневре и переехал ее. От тяжелых травм, женщина мгновенно скончалась.

На месте работают сотрудники полиции.

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