Казахстану нужна новая антикоррупционная политика - Исекешев

За прошедшие полгода сотрудники Антикора привлекли к уголовной ответственности 658 госслужащих, из которых 61 - руководитель.

В борьбе с коррупцией не стоит перегибать палку и сразу открывать уголовные дела на госслужащих, если нет реального состава преступления. Об этом на заседании коллегии Агентства РК по противодействию коррупции по итогам первого полугодия заявил глава Антикора Марат Ахметжанов, передает корреспондент zakon.kz.

Помощник Президента и секретарь Совета безопасности РК Асет Исекешев заявил, что стране нужна новая антикоррупционная политика.

Ее ключевыми направлениями должны стать активное сотрудничество с международными организациями, усиление общественного контроля и интенсивное взаимодействие с гражданским обществом, наведение порядка с закупками и тендерами в государственном и квазигосударственном секторе, системная профилактика коррупции, активное использование цифровизации.

По его словам, необходимо повысить вознаграждение гражданам за информирование о фактах коррупции, обеспечить их конфиденциальность и защиту от любого давления.

Также Исекешев акцентировал внимание на том, что следует разграничивать умышленные коррупционные преступления и управленческие ошибки. По-прежнему актуальной остается тема защиты бизнеса от незаконных проверок госорганами. При этом нужно различать добросовестных предпринимателей и недобросовестных, которые сами нарушают закон и ущемляют права остальных граждан.

Население, предприниматели, инвесторы, международные организации должны почувствовать реальные результаты борьбы с коррупцией, - подчеркнул он.

В свою очередь Марат Ахметжанов отчитался о достижениях своего ведомства. Так, за прошедшие полгода сотрудники Антикора привлекли к уголовной ответственности 658 госслужащих, из которых 61 - руководитель. В их числе один вице-министр, трое судей, семь акимов и их заместителей.

Благодаря действиям работников Антикора выявлен 61 факт системной коррупции, 33 чиновника наказаны за коррупцию их подчиненных, республике возмещено 15 млрд тенге ущерба.

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104 коррупционных правонарушения выявил Антикор в сфере финансирования борьбы с пандемией. Среди них злоупотребления и хищения при закупе медоборудования, начисление надбавок лицам, не отнесенным к группе риска, приписка отработанных часов и поборы руководителей с простых врачей, подделка паспортов вакцинации.

К примеру, в Шымкенте осужден заместитель руководителя Управления здравоохранения по факту приобретения медицинской техники по завышенным ценам через аффилированные компании. Ущерб составил 1,5 млрд тенге.

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По словам Ахметжанова, 8 июля в Нур-Султане и Акмолинской, Алматинской областях задержаны медработники, занимавшиеся продажей паспортов вакцинации.

Они оформляли документы фактически не привитым людям, а вакцину уничтожали. Как видите, предметом обогащения стало здоровье населения, а деньги, выделяемые из бюджета, уходят на ветер. Люди, получившие такой липовый паспорт, будут ходить рядом с нами, ездить в одном транспорте, лететь в одном самолете, - рассказал глава Антикора.

По его информации, значительная часть фактов коррупции связана с повышением закупочных цен на стадии бюджетного планирования. За истекшие полгода обнаружено 36 млрд тенге нерационального расходования средств. В прошлом году эта сумма составила 40 млрд. Например, в прошлом году был задержан руководитель зернового склада МСХ РК в Атырауской области, который присвоил 190 млн тенге под предлогом капитального ремонта здания.

Другой значительный фактор - это дача и получение взяток. Несмотря ни на что, количество таких граждан не снижается. Хотя сегодня за взяточничество предусмотрено до 15 лет лишения свободы, пожизненный запрет работать на госслужбе, усилена ответственность для сотрудников правоохранительных органов и судей, исключено досрочное освобождение по тяжким и особо тяжким коррупционным правонарушениям.

Так, в Восточно-Казахстанской области гендиректор РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" и два его заместителя за взятки выдавали разрешения на якобы санитарную очистку леса, в ходе которой вырубался реликтовый сосновый бор. Теперь все трое арестованы.

Кроме того, принят закон, усиливающий ответственность за рейдерство, в котором нередко бывают замешаны и чиновники. Усилены санкции в ст. 249 РК, где к силовым методам отнесены незаконные проверки и возбуждение незаконных уголовных дел. А также к ст. 365 и 412 РК - за преступные действия, используемые рейдерами.

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Вместе с тем, как считает Ахметжанов, здесь важно не перегибать палку, так как в прошлые годы было заведено немало уголовных дел, связанных с коррупцией, прекращенных затем в связи с отсутствием состава преступления.

Для того, чтобы избежать подобных инцидентов и защитить конституционные права граждан, внедряется трехзвенная модель уголовного процесса. Согласно этой модели, Антикоррупционная служба выявляет факты правонарушений и причастных лиц, собирает доказательства. Далее прокуратура перепроверяет эти факты, принимает процессуальные решения, предъявляет и обосновывает обвинения в суде. А суд уже выносит окончательный вердикт.

Президент поручил госорганам выработать системные механизмы, которые позволят разрешить эту проблему. Надо четко сказать обществу, что взяточники и коррупционеры должны нести заслуженное наказание, что борьба с этим злом должна вестись жестко, бескомпромиссно и системно. При этом неправильно применять к каждому решению госслужащего уголовный кодекс. Поэтому здесь большой акцент очень важно сделать на внедрении трехзвенной модели уголовного процесса с использованием прокурорского фильтра. Асет Исекешев

На сегодняшний день одним из факторов коррупции является необходимость обязательного освоения выделенных бюджетных средств в указанный срок. Руководители ведомств несут личную ответственность за неосвоение средств. И в итоге они часто расходуют государственные деньги на абсолютно ненужные вещи. Чтобы наконец решить эту проблему, руководство Антикоррупционной службы предлагает перейти на проектное финансирование. Оно позволит переносить неосвоенные средства на следующий период.

Отдельного внимания заслуживают факты коррупции внутри самой Антикоррупционной службы. Так, в этом году наказаны 32 сотрудника Антикора. Трое уволены по отрицательным мотивам. В Атырауской области задержан за взятку сотрудник департамента Антикора.

Данил Утюпин

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