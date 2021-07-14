В Актау дебошир укусил полицейского и порвал ему погоны

Ведется досудебное расследование.

Инцидент произошел 8 июля в опорном пункте полиции, сообщает zakon.kz.

Около 17:30 в дежурную часть полиции Актау поступило заявление от местной жительницы с жалобой на бывшего мужа, передает Lada.kz.

Когда дебошира доставили в участковый опорный пункт, он сначала укусил одного из полицейских за руку. Затем порвал ему погоны и нанес телесные повреждения. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 380 УК РК.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!