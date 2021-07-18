С могилы Чингиза Айтматова украли тундук

О происшествии стало известно от сына писателя - Аскара Айтматова.

С могилы Чингиза Айтматова неизвестные убрали тундук. Могила находится в мемориальном комплексе "Ата-Бейит" в 30 км от Бишкека, сообщает zakon.kz.

О происшествии на своей странице в Instagram рассказала телеведущая Ассоль Молдокматова, сославшись на сына писателя - Аскара Айтматова.

Он тщательно продумывал единый архитектурный ансамбль с профессионалами. Все было создано на личные средства Аскара Чингизовича. Трепетно и бережно относится к памяти об отце. Не согласовали, самовольно сделали... Такие тонкие моменты необходимо согласовать прежде всего с сыном, кто устанавливал, создавал. Надо извиниться, исправить срочно и восстановить тундук. Ассоль Молдокматова

Чингиз Айтматов - народный писатель Киргизии и Казахстана. Лауреат Ленинской премии и трех Государственных премий СССР, Европейской литературной и Международной премии имени Джавахарлала Неру. В 2007 году получил высшую награду правительства Турции за вклад в развитие культуры тюркоязычных стран.

Писал на русском и киргизском, его произведения переведены больше чем на 150 языков. Похоронен в мемориальном комплексе "Ата-Бейит". Согласно предсмертной просьбе самого писателя, рядом с могилой его отца, видного кыргызского государственного деятеля, погибшего во время сталинских репрессий.

Тундук - конструкция сферической формы, венчает кыргызское жилище "боз-уй" (юрту) и является световым окном. Круглая рама тундука состоит из перекладин, крестообразно соединенных с ободом. Тундук связует небо и землю, воспринимается как знак дома.

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