В Туркестанской области невестке обожгли лицо раскаленной вилкой

Пострадавшая является сиротой с задержкой развития.

В Туркестанской области золовка выжгла лицо невестке раскаленной вилкой, сообщает zakon.kz.

О диком инциденте рассказала в соцсетях журналист Гульмира Абыкай.

Это произошло из-за того, что пострадавшая забыла вымыть газовую плиту. Женщина - сирота с задержкой развития. Муж тоже инвалид. Все документы хранятся у золовки, которая постоянно бьет и издевается над ней, - говорится в публикации.

В свою очередь, в полиции области уточнили, что никто с заявлением не обращался.

Полицейские Туркестанской области проводят необходимые мероприятия. На сегодняшний день в Отырарский РОП по данному факту никто с заявлением не обращался. Тем не менее, данный факт взят под личный контроль начальника ДП области, - заявили в пресс-службе ведомства.

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