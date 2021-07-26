Медработника в Таразе уличили в выдаче "липового" ПЦР-теста

В отношении его и женщины, использовавшей справку, начаты досудебные расследования.

Сотрудника одной из поликлиник Тараза уличили в подделке результатов ПЦР-теста, сообщает zakon.kz.

26-летний медработник выдал справку с отрицательным результатом теста без проведения исследования.

Он заявил, что не брал денег за оказанную услугу, а выдал лишь одну "липовую" справку. В ДП Жамбылской области отметили, что эта информация будет проверена в ходе следствия.

На сегодняшний день по данному факту начато досудебное расследование по статье 385 части 1 Уголовного кодекса РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, бланков). пресс-служба МВД РК

В отношении 47-летней женщины, использовавшей справку, также начато досудебное расследование по статье 385 части 3 УК РК (Использование заведомо подложного документа).

Департаментом полиции Жамбылской области по поручению министра внутренних дел РК генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева принимаются все меры по выявлению и пресечению фактов подделки и использования справок ПЦР и паспортов вакцинации. пресс-служба МВД РК

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