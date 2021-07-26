Звезда Comedy Woman вышла замуж за молодого итальянца

Это третий брак актрисы.

Популярная российская комедийная актриса Марина Федункив вышла замуж за молодого итальянца. Брак для экс-участницы Comedy Woman стал третьим, сообщает zakon.kz.

По информации Super, 49-летняя артистка долго скрывала свой роман. Возлюбленного Марины, который теперь является ее супругом, зовут Стефано Маджи. 37-летний предприниматель родом из Италии, однако уже несколько лет живет и работает в России.

По некоторым данным, Федункив и Маджи планируют устроить масштабную свадьбу в конце лета.

В июле 2020 года Федункив на одном из шоу призналась, что ей трудно строить отношения с мужчинами из-за предыдущего брака. Экс-участница Comedy Woman заявила, что бывший супруг употреблял наркотики и часто избивал ее. Она призналась, что, будучи в браке, боялась говорить кому-либо правду о муже из-за репутации успешной комедийной актрисы и стыда.

Артистка признавалась, что ни в одном из прежних браков она не испытала счастья материнства. Но очень хочет забеременеть и родить ребенка. Если же этого сделать не получится, она готова к усыновлению.

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