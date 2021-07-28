Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Казахстанская теннисистка пробилась в полуфинал Олимпийских игр

Фото: olympic.kz 28 июля 2021, 14:45

За выход в финал Рыбакина будет биться против Белинды Бенчич из Швейцарии.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио, сообщает zakon.kz.

Читайте также: Казахстанская теннисистка вышла в 1/4 финала Олимпийских игр

Для этого ей потребовались два сета, которые казахстанка провела на высоком уровне. Она не оставила шансов именитой сопернице Гарбинье Мугурусе (Испания) - 7:5, 6:1. пресс-служба Национального олимпийского комитета РК

Читайте также: Главный тренер по боксу объяснил, почему проиграли Левит и Нурдаулетов

За выход в финал Рыбакина будет биться против Белинды Бенчич из Швейцарии.

Читайте также: Американка снялась с Олимпиады из-за психологических проблем

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Пляжные образы от легендарных актрис 20 века, которые актуальны для вас
Джей Ло "отожгла"на яхте с Беном Аффлеком