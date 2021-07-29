Полицейские спасли ЛГБТ-активистов от разъяренной толпы в Караганде

Активисты после уехали из города.

Конфликт представителей ЛГБТ-сообщества и карагандинцев cняли на видео, сообщает zakon.kz.

В областной полиции объяснили, что 28 июля в Караганду для проведения тренингов прибыли активисты ЛГБТ-сообщества.

На месте проведения тренинга у здания бизнес центра у дома по улице Абая, где они арендовали помещение, собрались возмущенные жители города. Они потребовали отмены намеченных мероприятий, - уточнили в ведомстве.

Происшествие вызвало резонанс.

Стражи порядка для не допущения обострения ситуации создали коридор, через который приезжих вывели из здания и сопроводили в безопасное место. В настоящее время активистки движения уехали из Карагандинской области. Необходимо отметить, на месте происшествия фактов нарушения общественного порядка и массовых беспорядков не допущено, - заявили в пресс-службе.

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