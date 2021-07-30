Пожары в Турции дошли до курортных городов - есть жертвы

Ситуация с пожарами в Турции остается напряженной.

В Турции продолжают гореть леса. Пожары дошли до курортных городов. Анталья в дыму, в Мармарисе и Бодруме туристов эвакуируют морем, на катерах и лодках, сообщает zakon.kz.

Власти Турции назвали пожары национальным бедствием. Полыхают сразу семь провинций - в основном, популярные у туристов места отдыха, передает vesti.ru. По данным местного управления по чрезвычайным ситуациям, стихия унесла жизни не менее четырех человек, более 180 пострадали. Президент Турции заявил, что мобилизованы все возможности для ликвидации огня. Помощь Анкаре предлагают другие страны. В тушении участвует российская авиация, власти Греции готовы помочь в ликвидации пожаров.

На помощь пришли и российские самолеты Бе-200, они сбрасывают воду на пылающие лесные массивы. В причинах пожара еще предстоит разобраться. В Турции сейчас плюс 40, что даже для этой страны аномальная жара. Но не исключен и человеческий фактор. Как пишут местные СМИ, по подозрению в поджоге задержаны пять человек. Наказать виновных пообещали на самом высоком уровне - в администрации президента.

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