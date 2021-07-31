Джерард Батлер требует доплатить ему $10 миллионов за фильм 2013 года

Согласно договору, Батлеру полагался определенный процент с кассовых сборов. Однако артист ничего не получил. Звезда утверждает, что киностудии скрыли от него средства.

Джерард Батлер подал в суд на авторов картины "Падение Олимпа" из-за невыплаты части гонорара, сообщает zakon.kz.

Актер подал иск о мошенничестве в Высший суд Лос-Анджелеса к студиям Nu Image, Millennium Media и Padre Nuestro Productions, которые отвечали за производство боевика 2013 года выпуска, передает Variety.

Согласно договору, Батлеру полагался определенный процент с кассовых сборов. Однако артист ничего не получил. Звезда утверждает, что киностудии скрыли от него средства, которые фильм заработал в мировом прокате. В иске актера говорится, что сокрытие денег подтвердил независимый аудит. Юристы Джерарда Батлера в разговоре со СМИ подчеркнули, что обвиняют киностудии в мошенничестве и требуют суда присяжных.

Его бухгалтеры наконец сосчитали, что звезде недоплатили по меньшей мере 10 миллионов долларов.

Нанятый шотландцем аудитор выяснил, что "домашние" сборы были приуменьшены на $17.5 миллионов, а доходы продюсеров – на $12 миллионов, из которых восемь пошли непосредственно в карманы студийным чиновникам, пишет Variety

В 2013 году картина "Падение Олимпа" в мировом прокате собрала 170 млн долларов. Затем Батлер снялся в следующих частях франшизы — "Падение Лондона" и "Падение Ангела". Они вышли на большие экраны в 2016 и 2019 годах соответственно.

Ранее Скарлетт Йоханссон подала в Высший суд Лос-Анджелеса иск против Disney из-за нарушения условий контракта. Суть претензии в том, что компания не имела права выпускать "Черную вдову" одновременно в кинотеатрах и на Disney+. Актриса якобы недополучит порядка 50 млн долларов. В Disney уже дали комментарий по этому поводу, заявив, что Йоханссон уже получила гонорар в 20 млн долларов, а выпуск картины на платформе "значительно расширил ее возможности получить дополнительные выплаты".

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