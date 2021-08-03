Уволен павлодарский полицейский, обвиненный в изнасиловании

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22-летнюю девушку заподозрили в распространении наркотиков и задержали. Полицейские провели личный обыск и привезли на съемную квартиру, мотивируя это "следственными мероприятиями".