Танкер под флагом Панамы неизвестные захватили у берегов ОАЭ

Британские спецслужбы считают, что к инциденту могут быть причастны иранские военные или союзники Тегерана.

Танкер Asphalt Princess, который ходит под флагом Панамы, захватили вооруженные люди в Оманском заливе недалеко от побережья ОАЭ, сообщает zakon.kz.

Об этом во вторник заявил британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в органах безопасности.

По данным телеканала, на борт судна, направлявшегося в Оман, забрались несколько вооруженных человек и захватили танкер.

Британские спецслужбы считают, что к инциденту могут быть причастны иранские военные или союзники Тегерана.

Затем, по информации СМИ, сразу несколько танкеров, в частности, Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss, одновременно сообщили, что "лишены возможности управляться". Уточняется, что танкеры находятся у берегов Фуджейры (входят в состав ОАЭ).

Все пять кораблей, находящихся в море между ОАЭ и Ираном, сменили свой статус на "Не под командованием", согласно данным сервиса по слежению за судами. Такой статус обычно указывает на то, что судно не может маневрировать из-за исключительных обстоятельств.

О причинах произошедшего в настоящий момент ничего не известно.

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