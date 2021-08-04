Как повседневная утренняя привычка вредит здоровью, рассказали ученые

Привычка многих людей сразу после пробуждения брать в руки телефон или смартфон, и проверять соцсети и мессенджеры, или сразу выполнять какие-то рабочие задачи может навредить здоровью.

Ученые рассказали, как привычка проверять смартфон с самого утра вредит здоровью, передает zakon.kz.

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Как пишет "Профиль", привычка многих людей сразу после пробуждения брать в руки телефон или смартфон, и проверять соцсети и мессенджеры, или сразу выполнять какие-то рабочие задачи может навредить здоровью. Так считают специалисты.

Высокая частота использования мобильных телефонов, как показало исследование Гетеборгского университета в Швеции, влияет на психическое здоровье молодых людей. Исследовательская группа состояла из участников в возрасте 20-24 лет. За их состоянием наблюдали в течение года. В итоге была выявлена прямая негативная зависимость между высоким уровнем использования мобильных телефонов и стрессом, нарушениями сна и симптомами депрессии, как у женщин, так и у мужчин.

Также сообщается, что исследователи того же университета выявили похожую тенденцию в нарушении сна у тех, кто часто пользуется компьютером.

Частый просмотр электронной почты и переписки в чатах напрямую влияли на уровень стресса и нарушения сна, а также снижали работоспособность.

Кроме того, использование компьютера в ночное время увеличивало риски бессонницы и также негативно влияло на психическое здоровье как мужчин, так и женщин.

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