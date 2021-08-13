В Павлодаре женщина попала в реанимацию с поддельным паспортом вакцинации

Состояние пациентки врачи оценивают как тяжелое.

Павлодарка с поддельным паспортом вакцинации попала в реанимацию. Ее спасают в провизорном отделении кардиоцентра, передает zakon.kz.

Cостояние женщины врачи оценивают как тяжелое, она находится на искусственной вентиляции легких, пишет Pavlodarnews.kz.

Как сообщил руководитель Управления здравоохранения области Айдар Ситказинов, пациентка и ее родственники сами признались, что паспорт вакцинации был куплен.

Для нас важно, прошел ли человек вакцинацию, чтобы понять причину утяжеления состояния. Об этом мы спрашиваем поступающих. В данном случае никто не ставил целью разоблачение. Женщина старше 60 лет. Она сама и ее родственники признались, что паспорт вакцинации был куплен. Женщина уже пожалела, что купила фиктивный паспорт. По ее словам, документ был приобретен не в Павлодарской области, - рассказал Айдар Ситказинов на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций.

Как сообщалось, медицинские работники одной из поликлиник Павлодара подделывали паспорта вакцинации, вносили заведомо ложные сведения в электронную базу данных и сбывали паспорта третьим лицам. Полиция разыскивала более 200 человек, купивших паспорта вакцинации.

Отметим, с начала года зарегистрировано 293 летальных случая от коронавируса, из них в июле - 81. С начала августа 47 павлодарцев умерли от COVID-19.

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