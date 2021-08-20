В Алматы стреляли в железнодорожника

Проводится досудебное расследование, подозреваемый задержан.

В Алматы совершено покушение на убийство железнодорожника, передает zakon.kz.

Как сообщили в ДП на транспорте, 34-летний житель Алматы совершил покушение на убийство работника железнодорожного предприятия.

26 июля в дежурную часть ЛУП на станции Алматы-1 ДП на транспорте поступило сообщение о том, что неизвестный совершил покушение на убийство гр. Н., в результате которого мужчина получил огнестрельные ранения. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Изъят револьвер системы "Наган", - сообщил генерал-майор полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование.

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