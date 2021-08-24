Мужчина ранил ножом своего соперника по армрестлингу

Мужчина нанес два удара ножом.

В Алматинской области мужчина нанес два удара ножом своему сопернику в результате борьбы по армрестлингу, передает zakon.kz.

В Дежурную часть Уйгурского района поступило сообщение от медицинских работников районной больницы о том, что экстренно доставлен 26-летний гражданин с проникающим ножевым ранением. Выехавшая на место следственно-оперативная группа подтвердила данный факт.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 39-летний алматинец. Как стало известно, потерпевший вместе с подозреваемым и другими знакомыми распивали спиртное. После чего мужчины решили посоревноваться в армрестлинге. Между ними возникла ссора, в ходе которой гражданин П. нанес потерпевшему два удара кухонным ножом, – рассказал начальник Уйгурского РОП Игорь Калмаков.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное производство по ст. 106 ч.1 УК РК. Подробности происшествия не уточняются в интересах следствия.

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