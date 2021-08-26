Жители Жамбылской области после взрыва решили самостоятельно эвакуироваться

Официальных оповещений о эвакуации не было.

Жители села Сарыкемер, которое находится рядом с воинской частью, где ранее прогремел взрыв, приняли решение эвакуироваться, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Мы увидели сначала дым, потом в WhatsАpp начали рассылать видео с сильным пожаром. Мы испугались и решили самостоятельно покинуть свои дома, - рассказал один из местных жителей.

Также они рассказали, что официальных оповещений по данному поводу не было.

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Отметим, что в социальных сетях новость о взрыве напугала казахстанцев:

Мои родители живут в пригороде (это получается противоположенный край города), но взрыв там было слышно. Только бы сыновья были живы, и матери дождались их живыми и здоровыми! Как будто ядерный взрыв какой-то!

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