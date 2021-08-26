Жители Жамбылской области после взрыва решили самостоятельно эвакуироваться

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Официальных оповещений о эвакуации не было.
Жители села Сарыкемер, которое находится рядом с воинской частью, где ранее прогремел взрыв, приняли решение эвакуироваться, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.
Мы увидели сначала дым, потом в WhatsАpp начали рассылать видео с сильным пожаром. Мы испугались и решили самостоятельно покинуть свои дома, - рассказал один из местных жителей.
Также они рассказали, что официальных оповещений по данному поводу не было.
Читайте также: Взрыв прогремел в воинской части в Жамбылской области
Отметим, что в социальных сетях новость о взрыве напугала казахстанцев:
Мои родители живут в пригороде (это получается противоположенный край города), но взрыв там было слышно.
Только бы сыновья были живы, и матери дождались их живыми и здоровыми!
Как будто ядерный взрыв какой-то!
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!