Охранники кафе напали на мониторинговую группу в Павлодаре

Все участники правонарушения были доставлены в Южный отдел полиции, для принятия процессуальных мер. Сейчас проводятся следственные мероприятия.

Некоторые заведения продолжают нарушать ограничительные меры. Павлодар не исключение. А обычная проверка в городе переросла в конфликт, сообщает zakon.kz.

Так, в лаундж-баре "Мажор" мониторинговой группой зафиксировано нарушение работы по системе "Asyq", заведение работало после установленного времени, а также не соблюдало допустимое число посетителей. Кроме этого, охранники лаундж-бара напали на членов мониторинговой группы при выполнении их служебных обязанностей. В результате чего, все участники правонарушения были доставлены в Южный отдел полиции, для принятия процессуальных мер. Сейчас проводятся следственные мероприятия.

Работа мониторинговых групп в Павлодаре будет продолжена. По всем зарегистрированным фактам материалы переданы для принятия процессуального решения. пресс-служба акимата города Павлодар

Всего в выходные в Павлодаре мониторинговой группой были проверены 28 объектов малого и среднего бизнеса на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. В результате выявлены нарушения в пяти заведениях общественного питания.

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