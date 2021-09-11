Машина сорвалась с обрыва - в Мангистау погиб водитель

Полицейские всю ночь искали пропавшего по району после обращения супруги.

Недалеко от села Кызыл-Узень произошла трагедия, сообщает zakon.kz.

В ДТП погиб водитель, передает Lada.kz.

8 сентября в 00:10 в дежурный отдел полиции Тупкараганского района обратилась женщина, сообщившая о пропаже мужа. По ее словам, муж выехал из дома днем на машине Opel Vectra. Она созванивалась с ним, позже связь была потеряна.

Полицейские всю ночь искали пропавшего в району. Автомобиль обнаружили утром у села Кызыл-Узень. Машина сорвалась с обрыва. В салоне находился только водитель, который скончался на месте.

Ведется расследование.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!