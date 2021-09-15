Ануар Нурпеисов: Казахстан – это Terra incognita для всего мира

Известный блогер стал ведущим нового телепроекта о путешествиях и раскрывает для зрителя новый и прекрасный Казахстан.

"Вау, Казахстан!" – новый проект о путешествиях на Первом канале Евразия, вести который продюсеры предложили известному блогеру Ануару Нурпеисову. Было ли это предложение неожиданным для Ануара, что больше всего ему нравится в поездках по Казахстану и что увидят телезрители в новом сезоне на Первом, читайте в интервью zakon.kz.

– Ануар, когда вам поступило предложение стать ведущим передачи о путешествиях?

– Это произошло уже ближе к середине лета. Именно в тот момент я закончил смотреть новый проект от Amazon Prime и настолько вдохновился форматом подачи Джереми Кларксона! Этот проект – реалити-шоу "Ферма Кларксона". И желание возникло сделать что-то такое же крутое, но в формате travel. Вообще, еще в 2017 году мы делали YouTube-проект "7 причин сорваться в…". Благодаря ему, кстати, продюсеры и вышли на меня. Предложили снимать нечто подобное. Для меня это был такой определяющий момент, потому что мое желание совпало с возможностями. Плюс я люблю путешествовать, всегда на старте. Когда еще это можно запечатлеть с классными ребятами, это такой двойной эффект. Поэтому я сразу согласился.

– Чем вас заинтересовал этот проект?

– Во-первых, я сейчас работаю в сфере туризма и для меня очень важно, чтобы медийная часть подогревала интерес казахстанского жителя к местному туризму. Как говорится, хочешь сделать хорошо – сделай это сам. Меня заинтересовал проект тем, что я могу в нюансах, в деталях донести до нашего жителя мой путь, через который я тоже прошел.

Я не путешествовал раньше по Казахстану, какие-то разовые были движения, но активно я начал лишь шесть лет назад путешествовать. И осознал, насколько богат наш край. Это просто таинственная шкатулка, которую еще нужно открыть, всем показать, и каждый должен еще довериться и попробовать. Потому что у многих есть скепсис, кто-то боится.

Обратная сторона пандемии: люди вынуждены были попробовать это продукт – внутренний туризм. Кто-то нашел в этом себя, какие-то свои открытия сделал. Кто-то ждет, возможно, чтобы все это больше развилось. Но это взаимный процесс, потому что спрос рождает предложение. Также спрос рождает конкуренцию, а конкуренция – качество. Поэтому со временем все эти процессы будут друг друга только стимулировать.

– Вы отсняли уже четыре выпуска. Расскажите, чем запомнились съемки? Узнали ли что-то новое для себя? Были ли какие-то сложности во время путешествий?

– Каждая съемка всегда запоминается своей энергетикой, людьми, которые принимали участие в этих съемках. Поэтому я не могу что-то одно запомнить, а другое – забыть. Все запоминается.

За эти поездки я открыл для себя водопад Текес, озеро Тузколь и место, о котором вообще никогда не слышал, – ущелье Комирши.Сложности были в Восточно-Казахстанской области, в последних съемках, потому что у нас произошла чрезвычайная ситуация: вырвало мост у нашего прицепа. Хорошо, мы вовремя это заметили. Эти приключения тоже будут показаны в выпуске.

В целом, судьба нам благоволит. Дороги открываются, погода всегда отличная стоит. Поэтому жаловаться пока не на что. Это как знак того, что мы делаем все правильно.

– Как вы считаете, насколько реально в Казахстане развитие внутреннего туризма? Какие плюсы вы в этом видите? Какие минусы?

– Мы имеем все шансы стать туристической державой мира. Я путешествовал и по популярным странам, и по непопулярным. Возьмем ту же Исландию: горы, вулканы, но пляжей как таковых нет. Люди едут туда за приключениями. Поэтому сегодня мировой тренд – эмоции, приключения. Просто отдохнуть можно и дома на диване или выехать куда-то в санаторий. Но сейчас людям хочется делиться контентом, хочется снимать что-то уникальное.

Казахстан – это Terra incognita для всего мира. Поэтому в развитии нашего туризма есть огромные перспективы. Но все начинается с внутреннего туризма.

Наш турист не такой разбалованный, как европейский или американский. На нашем туристе можно "расти". И потом, когда откроются все ворота (пандемия когда-то же закончится), можно просто "выстрелить". Сейчас классный момент подготовиться. Подготовиться к приему иностранных гостей.

Пожив в Шри-Ланке, я увидел, насколько может край хорошо подниматься за счет привлечения денег иностранных туристов.

Среди плюсов в развитии туризма в Казахстане я вижу возможность для наших сограждан принимать гостей из других стран. Это позволит и нам самим расти, ведь туризм так или иначе ведет к интеграции, к обмену знаниями, опытом. Плюс узнаваемость страны идет не только через рекламу на телевидении, она идет через уста людей. Поэтому каждый довольный турист, побывавший в Казахстане, будет рассказывать о нашей стране и будут приезжать еще десять людей от него. Важно работать с каждым гостем так, чтобы он с улыбкой на лице уезжал и со слезами прощался с нашей землей.

Но есть и минусы. Если развивать все в таком темпе, как сейчас и не заниматься экологическим образованием людей, можно быстро эту хорошую идею угробить на корню. Даже сейчас я вижу, какой урон наносится природе недобросовестными путешественниками, туристами. Мы уже сейчас проигрываем эту борьбу с невежеством. Но еще не поздно запустить параллельно кампанию по экологичному, осознанному пребыванию в горах, да и вообще на природе. Сердце кровью обливается, когда видишь груды мусора, оставленные людьми. С этим нужно что-то делать.

– В чем особенность "Вау, Казахстан!"? Что сможет узнать зритель из каждого выпуска?

– Особенность проекта в том, что мы показываем более продвинутые туристические маршруты. И человек, посмотрев нашу программу, может смело ехать по нашим стопам. Более того, в соцсетях мы будем выкладывать геопозиции, по каким точкам мы ехали.

Но мы знакомим людей не только с локациями. Мы хотим показать, как работает туристическая индустрия, кто эти люди, которые стоят у истоков зарождающегося туризма Казахстана.

И главная особенность: я поставил себе задачу на каждое путешествие писать оригинальную музыку с текстом. Это будет формат акына, который что увидел, о том и спел. Думаю, это будет отличием от других travel-проектов, которые ныне существуют и в YouTube-пространстве, и в телевизионном. В перспективе будут еще коллаборации с местными музыкантами, с этническими исполнителями. Мы только начали, поэтому следите за развитием нашего проекта.

"Вау, Казахстан!" будет постоянно обрастать новыми фишками. Я даю полную свободу всей съемочной группе и команде постпродакшна как художникам, чтобы они предлагали новые ходы, чтобы мы не застаивались в каком-то формате. Так что зрителей в этом смысле ждут сюрпризы, местами будет ломаться формат, но не в ущерб самой главной тематике.

– В нескольких предложениях: почему нужно смотреть "Вау, Казахстан"?

– Если жизнь наскучила и кажется, что вокруг уже нечему удивиться, то дайте шанс. Дайте шанс передаче "Вау, Казахстан!" изменить ваше отношение к тому, что вас окружает.

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