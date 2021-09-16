Военнослужащий погиб в Алматинской области во время учений

Причины и обстоятельства гибели выясняются.

В Алматинской области 14 сентября при совершении плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом погиб военнослужащий Вооруженных сил, офицер в воинском звании капитан, 1990 года рождения, сообщает zakon.kz.

Остальные персональные данные по просьбе родственников не разглашаются. Ранее он совершил около 50 прыжков с парашютом, входил в состав нештатной спасательной парашютно-десантной группы.

Причины и обстоятельства гибели выясняются.

Руководство Министерства обороны и личный состав Вооруженных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Министерством обороны будут приняты необходимые меры по оказанию помощи семье военнослужащего, - говорится в сообщении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!