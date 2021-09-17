QazVac прошла "проверку боем" - Токаев

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту Таджикистана Эмомали Рахмону за традиционное гостеприимство и прекрасную организацию саммита.

Президент Казахстана принял участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает zakon.kz.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту Таджикистана Эмомали Рахмону за традиционное гостеприимство и прекрасную организацию саммита, а также поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с днем рождения, - говорится в сообщении Акорды.

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Глава государства напомнил, что 20 лет назад был сделан исторический шаг - принята Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества. Президент Казахстана подчеркнул, что основанная в начале XXI века ШОС продемонстрировала всему миру коллективную волю к эффективному сотрудничеству во имя безопасности, развития и процветания народов евразийского пространства.

Благодаря общим усилиям ШОС стала самым успешным и авторитетным региональным объединением в мире. В зоне ответственности ШОС сосредоточены огромные демографические, финансовые, сырьевые ресурсы, а также мощный технологический потенциал. Сформирована солидная нормативно-правовая база, созданы эффективные механизмы взаимодействия на всех уровнях. Активно расширяются международные контакты Организации. Присоединение Индии и Пакистана, несомненно, усилило ШОС, придало ее деятельности подлинно трансевразийский характер. Решение о начале процедуры приема Ирана в полноправные члены, а также предоставление статуса партнеров по диалогу Египту, Саудовской Аравии и Катару придают Организации новое важное измерение - ближневосточное, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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По словам главы государства, все это подтверждает актуальность и уникальность "шанхайского духа".

Это коллективный дух народов, которые отрицают "право сильного", выступают за равноправное сотрудничество и эффективное взаимодействие по всем актуальным вопросам глобальной повестки дня. Этот дух единства сплачивает страны, придерживающиеся разных моделей развития и разных взглядов по основным вопросам мироустройства. Он позволяет вместе работать ради общего блага и выступать против навязывания искусственных стандартов и критериев вопреки историческим и политическим традициям народов, их образу жизни и менталитету, - отметил президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев считает, что ШОС всегда будет абсолютно открытой и транспарентной структурой, деятельность которой не направлена против интересов других стран и блоков. В настоящее время Организация вступает в качественно новый этап своего развития. Этот переход совпадает с глубинной трансформацией международной системы.

Деструктивные процессы в мире усилились в результате наступления пандемии коронавируса, которая не только нанесла колоссальный ущерб здоровью людей на всей планете, но и подорвала основы мирового экономического и политического порядка. Очередной акт афганской драмы резко изменил обстановку в регионе, поставив многие страны, в первую очередь близлежащие государства, перед лицом новых рисков и угроз. В таких условиях мы должны серьезно готовиться к глобальным катаклизмам, - полагает глава государства.

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Президент Казахстана поделился своим видением актуальных направлений взаимодействия в рамках ШОС. По его мнению, на современном этапе крайне актуальной становится проблематика региональной безопасности.

Отрадно, что в этой области уже достигнуты положительные результаты. Наглядное тому подтверждение - Программа сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы, которую мы утвердим сегодня. Мы также готовы продолжить совместные усилия для эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотиков и наркобизнесом, финансово питающим терроризм и экстремизм. В последние годы на передний план также вышли вопросы кибербезопасности. Скорейшее создание Центра ШОС по информационной безопасности в полной мере отвечает насущным потребностям и укрепит защиту информационного пространства Организации. Острой проблемой является транснациональная преступность в экономической сфере, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отдельно остановился на широко обсуждаемой во всем мире и на полях саммита в Душанбе афганской проблематике.

Казахстан видит будущий Афганистан как подлинно независимое и единое государство, живущее в мире с собой и со своими соседями. В этот судьбоносный исторический момент многонациональный народ Афганистана не должен остаться наедине перед лицом беспрецедентных трудностей. Считаю, что ШОС с ее огромным влиянием может и должна сыграть свою активную роль в достижении мира и согласия в этой стране. Только коллективными усилиями мы сможем обеспечить региональную безопасность в борьбе с текущими угрозами. Со своей стороны Казахстан расширяет взаимодействие с нашими региональными партнерами для пресечения перетока деструктивной идеологии, наркотиков и неконтролируемой миграции за пределы Афганистана, - отметил президент.

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Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан готов оказывать посильную помощь для решения актуальных гуманитарных и экономических проблем, с которыми столкнулся Афганистан.

Учитывая уже имеющуюся инфраструктуру и логистические возможности Казахстана, предлагаем организовать в Алматы гуманитарный "хаб" ШОС для доставки международной помощи Афганистану. Убежден, этот шаг позволит повысить роль нашей Организации в решении острых проблем региона, а также гармонично дополнит деятельность ООН и других международных структур, - сказал глава государства.

Борьба с коронавирусом остается одной из актуальных тем международной повестки. Президент Казахстана с удовлетворением отметил, что в самое тяжелое время пандемии партнеры по ШОС проявили поистине "шанхайский дух" солидарности, оказывая взаимную гуманитарную помощь.

Решительный перелом в противодействии пандемии возможен только при условии скоординированного подхода к массовой иммунизации населения. Поэтому, используя терминологию ООН, мы не можем позволить себе "оставить кого-либо позади". Здесь Казахстану есть что предложить - наша вакцина QazVac, что называется, прошла "проверку боем". Клинические испытания доказали ее эффективность, и мы уже начали поставлять препарат в соседние страны в качестве гуманитарной помощи. Еще две казахстанские разработки - Naruvax-C19 и Naruvax-C19/Nano - включены в реестр ВОЗ как вакцины-кандидаты против COVID-19. Убежден, ускорение процедуры взаимного признания паспортов вакцинации в государствах ШОС и их интеграции в многосторонние системы будет способствовать преодолению трудностей и вызовов, с которыми столкнулись наши страны, - полагает Касым-Жомарт Токаев.

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По словам главы государства, процессы постковидного восстановления дают уникальную возможность переосмыслить состояние дел в области торгово-экономического взаимодействия на пространстве ШОС.

Вопрос стоит шире, чем просто восстановление отдельно взятых показателей межрегионального сотрудничества. Предстоит осуществить анализ макротенденций, оценить риски и на этой основе принять системные решения. Предлагаю поручить Секретариату Организации совместно с Консорциумом экономических, аналитических центров ШОС провести соответствующую работу и предоставить свои соображения к следующему саммиту. В практической же плоскости считаю важным обеспечить скорейший запуск единых финансовых механизмов для ускоренной реализации уже согласованных совместных экономических проектов. К сожалению, их хроническая "пробуксовка" приводит к ощутимым репутационным рискам нашей Организации в деловых кругах стран-участниц, - отметил президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев назвал важным и перспективным направлением взаимодействия развитие фондового рынка и финансовых технологий. Он пригласил партнеров по ШОС к активному использованию потенциала Международного финансового центра "Астана". Казахстан предлагает самые разные форматы двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках данного Центра.

Президент напомнил главам государств и правительств, что пандемия и мартовский инцидент в Суэцком канале высветили стратегическую уязвимость морских грузоперевозок. На фоне этих событий трансконтинентальные сухопутные маршруты, в первую очередь "Новый Шелковый путь", значительно усилили свою привлекательность.

Нам следовало бы совместно решить ряд проблем, препятствующих полноценной реализации наших транспортно-транзитных преимуществ. Прежде всего речь идет о существенном различии уровней развития транспортной инфраструктуры в государствах-членах ШОС. Поэтому общим интересам отвечала бы прагматичная синергия национальных инфраструктурных стратегий на основе полноценного учета экономических интересов стран-участниц. Подписание Меморандума о сотрудничестве по обеспечению стабильной работы транспорта в условиях чрезвычайных ситуаций станет серьезным шагом вперед в этом направлении, - считает глава государства.

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В выступлении было отмечено, что переход мировой экономики на "зеленые рельсы" становится системообразующим фактором. Вопросы устойчивого развития и защиты окружающей среды находятся в центре внимания всех без исключения государств-членов Организации.

Казахстан вновь выступает за скорейшее утверждение Реестра экологических проблем ШОС, требующих неотложного коллективного решения, а также приветствует подписание Программы "Зеленого пояса" ШОС с целью широкого внедрения ресурсосберегающих и экологически чистых технологий.

Нам не нужны "большие игры" в Евразии, нам нужен "большой рывок" с целью построения мирного, безопасного и устойчивого будущего для всех. Для этого у наших государств есть все условия - опыт, механизмы, инфраструктура, а главное - общее желание наращивать партнерство и идти навстречу друг другу. Наша общая цель - превратить пространство ШОС в стабильный, экономически развитый и процветающий макрорегион, - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, глава государства отметил проделанную Таджикистаном плодотворную работу по реализации уставных целей и повышению эффективности деятельности Организации, а также поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с началом председательства в ШОС и пожелал узбекским коллегам успехов в этой ответственной миссии.

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