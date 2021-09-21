Автомобиль врезался в дерево в Алматы - есть погибший

В результате ДТП погиб пассажир автомобиля.

Авария произошла на улице Коперника, передает zakon.kz.

Двигаясь по улице Коперника в южном направлении, автомобиль Huyndai Accent на крутом повороте выехал на тротуар. Проезжая по нему, водитель, по всей видимости, пытался вернуться на проезжую часть, но не справился с управлением на большой скорости и врезался в дерево.

Как сообщается, пассажир авто от полученных травм скончался на месте. Водителя экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, дознаватель и криминалист. Обстоятельства ДТП выясняются.

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