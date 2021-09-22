Как Полина Гагарина отреагировала на поступок бывшего мужа

Мужчина не должен быть злым, мстительным, малодушным, двуличным, скупым и лживым - певица.

Российская певица Полина Гагарина отреагировала на поступок бывшего мужа - фотографа Дмитрия Исхакова, который подал на нее в суд, сообщает zakon.kz.

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На своей странице в Instagram певица рассказала, что на премии GQ ее спросили: "Каким не должен быть мужчина?".

Так вот, я считаю, что мужчина не должен быть злым, мстительным, малодушным, двуличным, скупым и лживым. Я благодарю судьбу за моего сына, который показывает не по годам невероятную мудрость, - написала Гагарина.

Она верит, что принципы, которые уже сформировались у ее сына, "будут только крепнуть".

У меня перед глазами настоящий пример доброго, умного, рассудительного мужчины. Сын, надеюсь, с годами ты не растеряешь этих качеств, а приумножишь их. Полина Гагарина

Ранее стало известно, что бывший муж Гагариной подал на нее в суд. Стало известно, что фотограф Дмитрий Исхаков пытается на официальном уровне установить порядок общения со своими детьми.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков развелись без скандалов в конце 2020 года.

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