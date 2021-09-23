Какую чрезвычайную ситуацию воссоздали на учениях "Жер-2021"

На учении отрабатывалась готовность сотрудников ЧС на территории полигона.

22 сентября в урочище Тамгалы Тас на территории учебно-тренировочного полигона "Скальный город-Астана" прошли Международные командно-штабные учения "Жер-2021", передает zakon.kz.

Учения впервые проходили в международном формате. В них принимали участие представители местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы - комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, областных, районных и городских служб Гражданской защиты, структурные подразделения, силы и средства подведомственных государственных учреждений МЧС РК, аварийно-спасательные службы МЧС Кыргызстана и Узбекистана. На учениях присутствовали министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, заместитель министра по ЧС Кыргызстана Калыс Ахматов и заместитель командира, начальник штаба республиканского спасательного центра специального назначения МЧС Узбекистана Шухрат Азимов.

В учениях приняли участие более 15 тысяч человек личного состава и более 1000 единиц техники. По словам начальника ДЧС Алматы Руслана Касыбаева, в учениях от Алматы приняли участие: оперативная группа в количестве 25 человек из ДЧС города, 17 служб гражданской защиты, а также Национальной гвардии Республики Казахстан.

Начальник ДЧС Алматы Руслан Касыбаев

Перед началом мероприятия на территории полигона были развернуты палаточные лагеря от областей, задействованных в учениях, и полевой медицинский госпиталь Центра медицины катастроф (ЦМК) МЧС. Последний имеет пропускную способность до 200 человек в сутки и незаменим при крупных чрезвычайных ситуациях с большим количеством пострадавших.

Конструкция надувная, модульное здание. Может собираться в зависимости от количества пострадавших, требуемой медицинской помощи. Госпиталь выдерживает температуру от -40 градусов зимой и до +40 летом. Прежде всего он нужен там, где нет стационаров, - объяснила руководитель отдела по оказанию экстренной медицинской помощи ЦМК Татьяна Яровенко.

Полевой медицинский госпиталь ЦМК

На учениях "Жер-2021" воссоздали разрушительное землетрясение в Алматинской области, чтобы выявить готовность системы гражданской защиты к ликвидации последствий возникшей ЧС. Организаторы постарались максимально приблизить условия к реальным.

Разруха после "землетрясения"

По сценарию, из-за подземных толчков часть пострадавших придавило разрушенными строениями, другие остались без крова. Институт сейсмологии Министерства образования и науки Республики Казахстан предоставил сведения об угрозе землетрясения.

На основе полученной информации были приведены в повышенную готовность силы и средства Гражданской защиты, проверена готовность передвижных пунктов.

Перед прибытием спецмашин вертолет облетел место условного происшествия, оценивая ситуацию и риски.

Облет вертолета над местом ЧС

Журналистам разрешили наблюдать за происходящим на расстоянии 50 метров от эпицентра учений. Слышались взрывы, из-за холмов виднелся черный дым и языки пламени, ревели сирены подъезжающих машин спасателей, "скорых" и пожарных. Несколько раз пролетал вертолет с ковшом воды для тушения горящего самолета и покореженных машин.

Тушение возгорания

Пока пожарные боролись с огнем, медики на носилках забирали "пострадавших", грузили в спецмашины и отвозили их в медицинский госпиталь. Остальных эвакуировали и размещали в палаточных лагерях.

Госпиталь и палаточный лагерь

Кинологи с собаками искали и вытаскивали "пострадавших" из-под завалов.

Кинолог ведет поиски

После учений и подведения итогов представители МЧС Узбекистана подарили казахстанским коллегам четырехмесячного щенка черного лабрадора:

Пользуясь случаем, хотели бы преподнести Казахстану этого наилучшего спасателя. У него отличная родословная, все документы в порядке.

Ильину вручили щенка

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