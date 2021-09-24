На Эльбрусе погибли альпинисты

Группа альпинистов из 19 человек запросила помощь на высоте 5400 м на склоне в Кабардино-Балкарии.

Погибло пять членов группы альпинистов, запросившей вечером 23 сентября помощь на Эльбрусе, передает zakon.kz.

Об этом ТАСС сообщил начальник главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.

Как стало известно, группа альпинистов из 19 человек, находилась на высоте 5400 м на склоне Эльбруса в Кабардино-Балкарии. Возраст участников - старше 30 лет, они приехали из 11 регионов России.

По последним данным, погибли пять человек, многие альпинисты получили травмы и сильные обморожения. Восемь человек находятся в средне-тяжелом состоянии. На местонахождение погибших указали спасенные участники группы.

На станции "Гара-Баши" на высоте 3 900 метров врачи медицины катастроф констатировали смерть, - рассказал Надежин.

Надежин отметил, что в ходе поисково-спасательных работ удалось найти, доставить вниз и передать медикам 14 человек. Из них 11 были доставлены в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике, трое от госпитализации отказались. Он добавил, что поисково-спасательные работы на Эльбрусе завершены, они продлились более семи часов. Поиски усугубил снегопад, темное время суток, температура воздуха до -20 градусов и ветер, порывы которого достигали 60 м/с. По данным МЧС, участники группы находились в разных местах, что осложняло поиски. Всего к работам было привлечено 69 человек и 16 единиц техники.

По предварительной информации, гид, сопровождавший группу альпинистов, бросил их и ушел вниз, спасатели сообщили о встрече с ним. СУ СК России по региону начало доследственную проверку после сообщений о гибели альпинистов.

Фото: МЧС РФ

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