Трагедия на Эльбрусе - гид рассказал хронологию событий

Подробную хронологию трагических событий на Эльбрусе рассказал старший гид группы Денис Алимов.

Вечером 23 сентября группа альпинистов из 19 человек, находившаяся на высоте 5400 м на склоне Эльбруса в Кабардино-Балкарии, запросила помощь. В ходе поисково-спасательных работ, которые продлились более семи часов, удалось найти, доставить вниз и передать медикам 14 человек (11 были доставлены в больницу, трое от госпитализации отказались), пятеро - погибли, передает zakon.kz.

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Подробную хронологию трагических событий на Эльбрусе рассказал Telegram-каналу Shot старший гид группы Денис Алимов.

По его словам, на вершину вышло 16 участников и четыре профессионала: Илья Чуйков - лидер, Антон Никифоров - лидер, Таулан Кипкеев и Игорь Даньков - помощники.

На плато вершины группа поднялась примерно к 10:00. Одной из участниц стало плохо, приняли решение ее спустить на седловину. Группа пошла дальше к вершине, Игорь Даньков стал спускать девушку. Через 10-15 минут резко упало давление, ветер стал дуть снизу вверх и разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра. Через час после спуска на седловине участница умерла на руках Игоря. До 15:00 Игорь ждал группу и пытался связаться с МЧС и ратраком в штурмовом лагере. Затем принял решение спускаться самостоятельно. Игорь был первым, кто сообщил координатору о трагедии. После получения сообщения координатор Елена Алимова сразу же позвонила дежурному МЧС, сообщила, что на вершине находится группа восходителей, и сразу же выехала в Терскол. МЧС развернуло спасательную операцию. Денис Алимов

Он отметил, что во время спуска оставшиеся три гида разделили группу на "быстрых" и "медленных", чтобы избежать массового замерзания, и начали спуск.

Во время спуска с плато на седловину произошел срыв связки - один из участников сломал ногу. Движение вниз еще больше замедлилось. От переохлаждения на тропе умерло еще два участника. Во время спуска два участника потеряли сознание и были транспортированы до станции Гарабаши 3900 м, где и скончались, не приходя в сознание. Таким образом, общее число погибших - пять человек из 20. Часть участников отказались от медицинской помощи за ненадобностью и сейчас спят в гостинице Джантуган. Гиды и другая часть участников с обморожениями находятся в региональной больнице Нальчика. На месте находится координатор Елена Алимова. Старший гид Денис Алимов вылетел в Пятигорск. Денис Алимов

Видео спасения выживших на Эльбрусе альпинистов

Фотографии выживших на Эльбрусе альпинистов

Фото: t.me/shot_shot

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